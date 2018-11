Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Brand eines ...

Mannheim-Neckarstadt: Brand eines Gartenhauses

Mannheim - Am späten Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, geriet ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage Friesenheimer Insel in Mannheim aus unbekannter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt des Ausbruches befanden sich keine Personen in dem Gartenhaus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandherbeiführung konnten nicht erlangt werden. Die Berufsfeuerwehr Mannheim kam mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000.- Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

