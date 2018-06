Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt / Brand in ...

Mannheim-Neckarstadt / Brand in einer Mühle zur Kakaoherstellung

Mannheim - Aus bislang unbekannten Gründen brach am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in einer Mühle in der Neckarvorlandstraße ein Brand aus, der sich über die Rohrleitungen im Gebäude ausbreitete. Zwei Mitarbeiter wurden zunächst wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht, waren aber schließlich unverletzt. Die Bekämpfung des Brandes gestaltet sich schwierig und dauert zur Stunde noch an. Die Feuerwehr ist mit über 60 Mann im Einsatz. Der Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf ca. 8000,- Euro geschätzt. Die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Produkte dürften einen Wert von mehreren zehntausend Euro haben. Während der Maßnahmen musste die Polizei weiträumig absperren.

