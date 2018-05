Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: In ...

Mannheim-Neckarstadt: In Verkaufsraum eingebrochen und Felgen gestohlen - Wurde Täter gestört? Zeugen gesucht!

Mannheim - Einen Satz Felgen, erbeutete ein bislang Unbekannter, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, aus den Räumlichkeiten eines Fachhändlers für Autoteile in der Untermühlaustraße. Der unbekannte Täter entfernte auf der Gebäuderückseite eine befestigte Holzwand und gelangte so ins Innere. Aus dem Verkaufsraum ließ er die Felgen von noch unbekanntem Wert mitgehen und legte einen weiteren Satz vermutlich zum Abtransport bereit. Da diese allerdings vor Ort zurückgelassen wurden, ist es möglich, dass der Unbekannte bei der Tatausführung gestört wurde. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Als Tatzeit kommt Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 7:45 Uhr, in Betracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/