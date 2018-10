Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Kradfahrerin ...

Mannheim-Neckarstadt: Kradfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt Pressemeldung 1

Mannheim-Neckarstadt - Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Kradfahrerin, die die Käfertaler Straße in gleiche Richtung befuhren.

Hierbei kam die Kradfahrerin in Höhe der Hausnummer 117 aus noch unklarer Ursache zu Fall und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme dauert zur Zeit noch an.

