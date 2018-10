Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Männer sprühen ...

Mannheim-Neckarstadt: Männer sprühen 42-Jährigem grundlos Pfefferspray ins Gesicht und traktieren ihn mit Schlägen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Offenbar grundlos wurde ein 42-jähriger Mannheimer am frühen Donnerstag, gegen 5:15 Uhr, in der Alphornstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Die beiden Unbekannten fragten den Geschädigten nach einem Feuerzeug, welches er ihnen gab. Nachdem die Männer ihm dieses wieder zurückgaben, sprühten sie plötzlich mit einem Pfefferspray dem Geschädigten ins Gesicht. Unvermittelt darauf traktierten sie ihn mit Schlägen und ergriffen dann in unbekannte Richtung die Flucht. Der 42-Jährige erlitt eine Augenreizung. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: vermutlich Deutsch, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, trugen beide Baseball-Caps.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/