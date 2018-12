Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Mann mit ...

Mannheim-Neckarstadt: Mann mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt, Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt - Am Sonntag gegen 02.30 Uhr wurde ein 56-jähriger Mann in einer Bar in der Lupinenstraße ausgeraubt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein bislang unbekannter Täter dem 56-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm danach die Geldbörse mit 1.000 Euro Bargeld aus der Hosentasche entwendet haben.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 35-40 Jahre alt, ca. 165 cm, vermutlich Südosteuropäer, kurze dunkle Haare, eventuell leichter Bartwuchs, bekleidet mit dunkler Jeanshose, dunkles T-Shirt, Jeansjacke.

Die Kriminalpolizei übernahm die Sachbearbeitung und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Außerdem ist bislang nicht bekannt, in welcher Bar die Tat begangen wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

