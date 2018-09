Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Mit ...

Mannheim-Neckarstadt: Mit Rettungswagen kollidiert, drei Verletzte

Mannheim-Neckarstadt - Am Samstag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem BMW die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Schafweide fuhr er bei Grünlicht der Ampel in den Einmündungsbereich ein und stieß mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn in den Einmündungsbereich einfuhr, zusammen. Der 23-jährige Fahrer und der 29-jährige Beifahrer des Rettungswagens wurden leicht verletzt. Der 30-jährige BMW Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.

