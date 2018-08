Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Nach ...

Mannheim-Neckarstadt: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht!

Mannheim - Im Zeitraum von Montag, ab 18 Uhr bis Donnerstag, 14 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, den in der Kobellstraße geparkten VW Up! einer 56-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zurückgelassen hat der oder die Unbekannte lediglich einen Zettel mit einer Email-Adresse darauf. Am VW entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 EUR. Zeugen des Geschehens, werden gebeten, sich unter 0621 174-4045 an die Verkehrspolizei Mannheim zu wenden.

Das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle ist eine Straftat. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass das Hinterlassen einer Nachricht an einem beschädigten Fahrzeug nicht ausreicht, um seiner Feststellungspflicht bei einem Unfall nachzukommen. Infomieren Sie in solchen Fällen die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/