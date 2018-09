Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt-Ost: ...

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Wohnungseinbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt-Ost - Am vergangenen Samstagvormittag wurde in eine Wohnung in der Kußmaulstraße eingebrochen.

Gegen 10:20 Uhr hatte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zur Wohnung einer 23-Jährigen verschafft. Dort durchwühlte er die Schränke der Geschädigten und entwendete einen Geldbeutel. Teile des Tatvorgangs wurden von einer Nachbarin beobachtet. Sie beschrieb den Täter als männlich, hellhäutig, ungefähr 25 Jahre alt und ca. 1,75 m groß. Außerdem trug er einen roten Dreitagebart, eine luftige dunkle Jacke mit gelben Streifen, schwarze Nike Air-Maxx sowie eine schwarze Baseballkappe.

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Mann in Richtung der nahegelegenen Friedrich-Ebert-Straße.

Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Informationen zu Täter oder Tathergang liefern können, werden gebeten, sich unter 0621 3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Louis Schlag Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/