Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Sachschaden ...

Mannheim-Neckarstadt: Sachschaden bei Küchenbrand

Mannheim - Ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstand bei einem Brand am 01.09.2018 gegen 15:45 Uhr in Mannheim. In einem Mehrfamilienhaus in der Pumpwekrstraße 24 fing beim Kochen in einer Wohnung ein Topf auf dem Herd Feuer. Das Feuer griff auf die Küchenzeile über und der 52 jährigen Wohnungsinhaberin gelang es nicht das Feuer zu löschen. Dies erledigte schließlich die verständigte Berufsfeuerwehr Mannheim. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Wohnungsinhaberin erlitt einen Schock.

