Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Spielautomaten ...

Mannheim-Neckarstadt: Spielautomaten in Café aufgebrochen - Polizei sucht weitere Zeugen!

Mannheim - Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag in ein Café in der Lutherstraße ein. Ein Anwohner nahm gegen 3:30 Uhr laute Geräusche wahr und verständigte die Polizei. Die Täter hatten im Erdgeschoss des Anwesens eine Tür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Lokal verschafft. Im Inneren machten sie sich gewaltsam an zwei Geldspielautomaten zu schaffen und ließen eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Einbrecher bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

