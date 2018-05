Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte ...

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte sprengen Briefkasten in die Luft

Mannheim - Unbekannte haben am frühen Morgen an Fronleichnam einen Briefkasten der Deutschen Post an der Ecke Waldhofstraße / Humboldtstraße in der Mannheimer Neckarstadt vermutlich mittels eines Böllers mit enormer Sprengkraft in die Luft gesprengt. Anwohner vernahmen gegen 06.15 Uhr einen lauten Knall sowie eine Erschütterung des angrenzenden Wohnhauses und verständigen die Polizei. Mehrere Streifenwagen wurden sofort nach dort beordert. Vor Ort stellten die Beamten einen total zerstörten Briefkasten der Deutschen Post fest. Die Trümmerteile des zuvor auf dem Gehweg aufgestellten Briefkastens sowie eingeworfene Briefe waren in einem Umkreis von bis zu 40 Metern verteilt. Ein zum Parken abgestellter Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Ob ein Zusammenhang mit mehreren Böllerschlägen besteht, die sich seit Anfang Februar meist in den Nachtstunden im Bereich Neckarstadt-West ereigneten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei diesen ist bislang kein bzw. nur geringer Schaden an einem Mülleimer im Bereich einer Haltestelle entstanden. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, Tel. 0621 - 33010.

