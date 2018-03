Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht ...

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht in der Pumpwerkstraße - Hoher Schaden - Polizei sucht weitere Zeugen!

Mannheim - Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag, zwischen 17:05 Uhr und 17:20 Uhr, in der Pumpwerkstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte in Höhe der Hausnummer 78 einen geparkten BMW gerammt und diesen so sehr beschädigt, dass Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand. Passanten konnten einen lauten Knall wahrnehmen und von der Unfallstelle einen dunklen Opel Insignia mit dem Teilkennzeichen HD oder HP wegfahren sehen. An der Fahrzeugseite war eine auffällige Folierung mit einem gelben Logo angebracht.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

