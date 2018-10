Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Vorfahrt ...

Mannheim-Neckarstadt: Vorfahrt genommen und mit Hyundai-Fahrerin kollidiert - Beide Autos abschleppreif

Mannheim - In der Geibelstraße/Ecke Carl-Benz-Straße kam es am Donnerstagmorgen, gegen 8:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit über 10.000 Euro Sachschaden. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr von der Geibelstraße in die Carl-Benz-Straße ein und stieß dabei mit einer vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen, die in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Firma kam vor Ort und reinigte die Fahrbahn.

