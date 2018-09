Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neuostheim: ...

Mannheim-Neuostheim: Enkeltrickbetrüger erbeuten hohe Summe - Polizei fahndet mit Phantombild

Mannheim - Wie bereits am 17.09.2018 berichtet, erbeuteten sogenannte Enkeltrickbetrüger am Freitag, den 14.09.2018 in den Mittagsstunden mehrere Zehntausend Euro Bargeld, sowie eine wertvolle Münzsammlung. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Der männliche Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, zwischen 1,68 m und 1,70 m groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, heller Teint, ungepflegte Erscheinung, schwammige Gestalt, Haare seitlich abrasiert, mittellanges dunkles Deckhaar, sprach gebrochen Deutsch, trug eine olivfarbene Jacke und eine Jeanshose. Wer hat die Person am Tattag im Bereich der Dürerstraße / Konrad-Witz-Straße gesehen? Wer kann Hinweise zur Person geben? Zeugen werden dringend gebeten sich unter 0621 174-4444 oder 110 an die Polizei zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -