Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neuostheim: BMW-Fahrer ...

Mannheim-Neuostheim: BMW-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit Straßenbahn - Ein Fahrgast verletzt

Mannheim - Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, kollidierte ein 86-jähriger BMW-Fahrer an der Kreuzung Konrad-Witz-Straße/Dürerstraße mit einer Straßenbahn der Linie 9. Der Autofahrer befuhr die Konrad-Witz-Straße in Richtung Seckenheimer Landstraße und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt der von rechts kommenden Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß der beiden kam. Eine Frau, die im vorderen Abteil der Straßenbahn stand, wurde durch den Aufprall umhergeschleudert und leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf ca. 6.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/