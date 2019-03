Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall mit ...

Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim-Oststadt - Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Freitagvormittag im Stadtteil Oststadt. Ein 44-jähriger Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW auf der Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Ausfahrt zur Eastside fuhr er einem bei Rotlicht wartenden VW hinten auf und schob diesen gegen ein weiteres wartendes Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Klump Telefon: 0621 174-1108 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/