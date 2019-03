Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Beim ...

Mannheim-Oststadt: Beim Fahrstreifenwechsel kollidiert - Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro

Mannheim - Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, kam es in der Augustaanlage zu einem Zusammenstoß zweier PKW, bei dem Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand. Beim Wechseln des Fahrstreifens kollidierte ein 28-jähriger BMW-Fahrer mit dem Wagen eines 40-Jährigen. Beide waren in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Auch die beiden Fahrzeuge blieben trotz des erheblichen Schadens noch fahrbereit.

