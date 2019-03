Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Betrunken am ...

Mannheim-Oststadt: Betrunken am Mittag mit dem Auto unterwegs, Unfall verursacht und geflüchtet

Mannheim - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer, der am Dienstagmittag, gegen 15 Uhr, in der Elisabethstraße einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet war. Ein Zeuge hatte der Polizei zuvor gemeldet, dass der Mann sichtlich betrunken in sein Auto eingestiegen und davon gefahren war. Die Halteranschrift wurde von den Beamten aufgesucht, der Mercedes-Fahrer konnte jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Kurz darauf meldete ein weiterer Zeuge eine Unfallflucht in der Elisabethstraße, bei der sich herausstellte, dass der gesuchte 57-Jährige beim Einparken einen VW touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte. Die Wohnadresse des Mannes wurde erneut aufgesucht, wo er auch schließlich angetroffen werden konnte. Mit ihm wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

