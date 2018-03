Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Fahrraddieb ...

Mannheim-Oststadt: Fahrraddieb verfolgt, Polizei nimmt Dieb fest, Eigentümer gesucht!

Mannheim-Oststadt - Am Samstag, gegen 14.45 Uhr beobachtet ein aufmerksamer Bürger am Cahn-Garnier-Ufer, in Höhe des Collinistegs einen Mann, der ein schwarzes Herrenrad, der Marke Triumph, Cross Bike, was mit einem Drahtschloss gesichert war, entwendet. Der Zeuge verfolgt den flüchtigen Täter und kann schließlich eine Funkwagenbesatzung auf sich und den Flüchtigen aufmerksam machen. Der Fahrraddieb versuchte beim Erkennen der Polizei zunächst auf seinem Diebesgut zu flüchten, ließ dieses dann fall und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Den sportlich gut trainierten Beamten gelang es in den Dieb festzunehmen und das Fahrrad sicherzustellen. Bei dem Fahrraddieb handelte es sich um einen 16-jährigen Marokkaner. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Haus des Jugendrechts. Der Fahrradeigentümer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174 3310 zu melden.

