Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Mercedes-Benz von ...

Mannheim-Oststadt: Mercedes-Benz von Unbekanntem zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim - Gerade Mal zehn Minuten geparkt hatte am Mittwoch ein Mercedes-Benz-Fahrer seinen Wagen "Am Friedensplatz" gegenüber dem ADAC und musste bei seiner Rückkehr gegen 11:10 Uhr Schäden an seinem Auto feststellen. Ein bislang unbekannter Täter hatte auf der Beifahrerseite von der Rückleuchte bis zur Beifahrertür den Lack zerkratzt und somit Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro verursacht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/