Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Über Fenster in ...

Mannheim-Oststadt: Über Fenster in Agentur eingestiegen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Am Montag, zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in die Räumlichkeiten einer Agentur in der Rathenaustraße ein. Über ein Fenster verschaffte sich der Täter Zugang zu den Büroräumen und entwendete dort eine Bauchtasche, in der sich eine Sonnenbrille sowie eine Geldbörse mit Bargeld, EC-Karten und persönlichen Dokumenten befanden. Das Diebesgut hatte einen Wert von über 300 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

