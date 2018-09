Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Oststadt: Unbekannter ...

Mannheim-Oststadt: Unbekannter entwendet Wertsachen aus Dacia - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr, aus einem unverschlossenen Dacia, der hinter dem Gebäude eines Kunstvereins in der Augustaanlage geparkt war, mehrere Gegenstände im Wert von über 1.000 Euro. Der geschädigte Autohalter hatte seinen Dacia am Hinterausgang geparkt und musste bei der Rückkehr feststellen, dass aus seinem Wagen, neben einer Kiste mit Verkaufskatalogen, noch eine Laptoptasche samt Laptop und einer Festplatte, ein Rucksack mit Kleidungsstücken und eine Tasche mit zwei Digitalkameras gestohlen wurden. Vor Ort wurde der Geschädigte von einem jungen Mann angesprochen, der ihm mitteilte, dass der vermeintliche Täter in Richtung "Wasserturm" geflüchtet sei. Dessen Angaben zufolge hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug eine graue Jogginghose. Ob es sich dabei tatsächlich um den Täter handelte, steht bislang nicht fest.

Der Geschädigte konnte einige Meter weiter im Park des Carl-Reiß-Platzes seinen gestohlenen Rucksack sowie die Kiste mit den Katalogen wieder auffinden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 oder beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/