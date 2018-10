Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Pkw wechselt unachtsam den ...

Mannheim: Pkw wechselt unachtsam den Fahrstreifen. Motorradfahrerin stürzt. Zeugen gesucht

Mannheim - Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin mit ihrer schwarzen Honda auf der Casterfeldstraße stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der BFT- Tankstelle wechselte ein grauer PKW, vermutl. ein Seat, unachtsam vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Die Krad-Fahrerin konnte nur durch ein schnelles Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei stürzte sie und verletzte sich. Der PKW-Fahrer hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Am Motorrad entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden, Tel. 0621 83397-0.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Michael Neider Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/