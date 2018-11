Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Radfahrer entwenden ...

Mannheim: Radfahrer entwenden 63-jährigem Mann den Rucksack - Zeugen gesucht

Mannheim - Am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr wurde einem 63-jährigen Mann, der zu Fuß auf der Bismarckstraße in Höhe des Amtsgerichts unterwegs war, von zwei unbekannten Radfahrern der Rucksack gestohlen. Einer der beiden entgegenkommenden Radfahrer nahm dem Geschädigten den Rucksack von der Schulter, anschließend flüchtete das Duo in Richtung Bahnhof. Das Opfer war so perplex, dass er nicht mehr reagieren konnte. In dem Rucksack befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld sowie persönliche Unterlagen. Die Tatverdächtigen waren ca. 30 - 35 Jahre alt, trugen eine schwarze bzw. braune Jacke und waren mit schwarzen Fahrrädern unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

