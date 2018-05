Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Rennen zwischen Audi und ...

Mannheim: Rennen zwischen Audi und Golf endet mit drei Verletzten

Mannheim - Ein Rennen im Handelshafen lieferten sich am Dienstag eine 18-jährige Audi Fahrerin und ein 21-jähriger Golf Fahrer. Das befreundete Duo war gegen 01.00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Fruchtbahnhofstraße in Richtung Rheinkaistraße unterwegs. Die 18-jährige überholte den 21-jährigen unmittelbar vor einer scharfen Linkskurve, erkannte diese zu spät und fuhr geradeaus über den Gehweg und die dortige Grünfläche durch die Blechwand einer Lagerhalle. In der Lagerhalle prallte das Fahrzeug gegen eine Betonwand und kam dort zum Stehen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde sichergestellt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

