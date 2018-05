Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Rheinau / Autofahrer ...

Mannheim-Rheinau / Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht gegen Gebäude

Mannheim - Der 67-jährige befuhr am Samstagmorgen gegen halb elf die Mutterstadter Straße in Richtung Relaisstraße und verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Anschluss überfuhr er den Bordstein, touchierte ein Verkehrszeichen und krachte schließlich gegen ein Gebäude. Der 67-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär untergebracht wurde. Sein PKW wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- .Euro. Während der Unfallaufnahme kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen in der Relaisstraße sowie der Straßenbahn, Linie 1.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Harald Fahldiek Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/