Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Rheinau: Die Polizei bittet ...

Mannheim-Rheinau: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 12-Jährigen

Mannheim-Rheinau - Die 12-jährige Jasmin P. verließ am 15.08.2018 ihr Zuhause, ein Kinderheim in Mannheim-Rheinau, in unbekannte Richtung und ist seither verschwunden.

Als Hinwendungsorte sind lediglich die Mannheimer Innenstadt, insbesondere der Herzogenriedpark und der Paradeplatz zu nennen.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort sowie Gründe ihres Verschwindens sind nicht bekannt. Das Haus des Jugendrechts in Mannheim hat die Ermittlungen zum Aufenthalt der 12-Jährigen aufgenommen.

Jasmin P. wird wie folgt beschrieben:

ca. 162 cm groß, ca. 50 Kg, schlank, kurze blonde Haare bekleidet mit grauem bauchfreiem T-Shirt und kurzer schwarzer Hose.

Informationen zu einer möglichen Erkrankung bestehen nicht. Auch gibt es derzeit keine Anhaltspunkte darauf, dass die 12-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 12-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

