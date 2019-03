Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim/Rheinau: Rettungssanitäter ...

Mannheim/Rheinau: Rettungssanitäter im Einsatz angepöbelt und ins Gesicht geschlagen

Mannheim - Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich in der Lüderitzstraße, im Stadtteil Rheinau, ein Verkehrsunfall, bei welchen einer der Unfallbeteiligten leicht verletzt wurde. Hier parkte der Fahrer eines hinzu gerufenen Rettungswagens sein Fahrzeug auf der Straße ab. Dies schien einem unbeteiligten 23jährigen Schaulustigen nicht zu gefallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand pöbelte der 23 Jährige den Sanitäter an und forderte ihn auf das Fahrzeug wegzufahren, da dieses andere Verkehrsteilnehmer an der Durchfahrt hindert. Erklärende und beruhigende Worte schienen den jungen Mann nicht zu beeindrucken. Er ging den Sanitäter körperlich an, schubste ihn und schlug ihm, in einem sich entwickelnden Gerangel, mit der Faust ins Gesicht. Durch die mit der Unfallaufnahme betrauten Polizeibeamten konnten die beiden Kontrahenten getrennt werden. Hier stellte diese fest, dass der 23 Jährige nach Alkohol roch. Bei einem Alkoholtest konnte ein Wert von 1,34 Promille festgestellt werden. Da er sich auch in Anwesenheit der Beamten nicht beruhigen wollte und einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, musste er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Nachdem er sich dort beruhigt hatte, konnte er einem Familienmitglied überstellt werden. Er muss sich nun wegen einer Körperverletzung verantworten. Der verletzte Sanitäter konnte seinen Dienst fortsetzen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen übernommen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Jan Freytag, PvD Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/