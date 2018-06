Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Sandhofen: Betrunkener ...

Mannheim-Sandhofen: Betrunkener flüchtet nach Unfall zu Fuß

Mannheim - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in Mannheim-Sandhofen verletzte sich der Unfallverursacher und flüchtete anschließend zu Fuß. Der 60-jährige Fahrer rammte demnach einen geparkten SMART in der Otto-Siffling-Straße, wobei die vordere Achse seines Peugeot brach. Da sein Fahrzeug nicht weiterfahren konnte, stieg der Mann aus und ging nach Hause. Dank der Zeugen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Grund für den Unfall dürfte wohl die erhebliche Alkoholisierung von zwei Promille gewesen sein. Neben seinem Auto, hat der Mann nun keinen Führerschein mehr. Da er sich selbst beim Unfall verletzte musste er zudem noch ein Krankenhaus.

