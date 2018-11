Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Sandhofen: LKW-Fahrer ...

Mannheim-Sandhofen: LKW-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit Anhänger und schiebt mehrere Fahrzeuge zusammen

Mannheim - Ein 57-jähriger LKW-Fahrer verursachte am Donnerstagabend, gegen 19:20 Uhr, im Kiebitzweg/Ecke Viernheimer Weg einen Verkehrsunfall mit über 13.000 Euro Sachschaden. Der Mann befuhr von der B44 kommend den Viernheimer Weg und bog an der Einmündung nach rechts in den Kiebitzweg ab. Beim Abbiegen touchierte er am rechten Fahrbahnrand einen abgestellten Anhänger, welcher auf einen geparkten Toyota geschoben wurde. Dieser wiederum kollidierte mit einem weiteren Anhänger. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/