Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Sandhofen: Vorfahrt ...

Mannheim-Sandhofen: Vorfahrt missachtet. Pkw kollidiert mit Motorrad.

Mannheim-Sandhofen - Am Montagabend gegen 20.00 Uhr wollte eine 22-jährige Golf-Fahrerin von der Kriegerstraße nach links in die Schönauer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Motorradfahrer und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. Der 18-jährige Yamaha-Fahrer zog sich beim Sturz eine Schulterfraktur zu. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

