Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Schönau: 23-Jähriger ohne ...

Mannheim-Schönau: 23-Jähriger ohne Führerschein, betrunken und mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Mannheim-Schönau - Am Sonntag gegen 01.45 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einen 23-jährigen Mann, der mit einem Opel Corsa die Sonderburger Straße entlangfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkws war. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille. Bei dem Abgleich seiner am Opel angebrachten Kennzeichen mit dem Fahndungsbestand stellten sie zudem fest, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet und widerrechtlich an seinem Fahrzeug angebracht waren. Für den Opel bestand kein Versicherungsschutz.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls gegen den 23-Jährigen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/