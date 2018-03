Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Schwetzingerstadt: ...

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht!

Mannheim-Schwetzingerstadt - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil Schwetzingerstadt wurde eine Person leicht verletzt. Eine 40-jährige Frau war gegen 22.30 Uhr mit ihrem 5er-BMW auf der Viehhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie in Höhe der Schwetzinger Straße nach links in Richtung Neckarauer Übergang abbiegen wollte, stieß sie mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Kia-Fahrerin zusammen. Dabei erlitt die 46-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfalls abgaben, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

