Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Schwetzingerstadt: ...

Mannheim-Schwetzingerstadt: Pkw-Fahrer und Roller-Fahrer stoßen zusammen

Mannheim - Am Dienstagmittag kam es in der Möhlstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 79-jährige Alfa-Romeo Fahrerin fuhr demnach um 11:30 Uhr vom Grundstück einer Autowaschanlage und übersah dabei eine 68-jährige Radlerin, die auf dem Fahrradweg in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße unterwegs war. Die Zweiradfahrerin erlitt Schürfwunden und Prellungen durch den Zusammenstoß und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die geständige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

