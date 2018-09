Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch ...

Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei - Zeugen gesucht

Mannheim - Am frühen Freitagabend brachen bislang Unbekannte in die Büroräume einer Rechtsanwaltskanzlei in der Augustaanlage ein und stahlen Bargeld. Der oder die Täter gelangten im Zeitraum von 17:10 Uhr bis 18:40 Uhr auf nicht bekannte Art und Weise in den Gebäudekomplex und brachen im 3.OG die Türe der Kanzlei mittels Eisenstange auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Im Innern wurden die Geschäftsräume durchsucht und insgesamt 300 EUR Bargeld entwendet. Die Beamten des Polizeiposten Schwetzingerstadt ermitteln nun gegen die unbekannten Täter. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 441125 an die Ermittler zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/