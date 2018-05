Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Seckenheim: ...

Mannheim-Seckenheim: Wohnungseinbruch in der Rastatter Straße - Zeugen gesucht!

Mannheim - In der Rastatter Straße wurde in der Zeit von Dienstag, 14 Uhr bis Donnerstag, 17:30 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die bislang unbekannten Täter die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die gesamte Wohnung nach Stehlenswertem. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden von den Unbekannten durchwühlt. Ob sie dabei fündig wurden, steht bisher noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Tel.: 0621/48971 zu melden.

