Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Seckenheim: Einbrüche in ...

Mannheim-Seckenheim: Einbrüche in Kleingartenanlage

Mannheim - Im Zeitraum von Dienstag ab 20 Uhr bis Donnerstag um 20 Uhr schlugen Einbrecher gleich zweimal zu und brachen in Gartenlauben auf dem Gelände des Kleingartenvereins in der Breisacher Straße ein. Die bislang unbekannten Täter hebelten dabei die Eingangstüren der Lauben auf und verschafften sich so Zutritt. Entwendet wurden u.a. ein Gasgrill und eine Gasflasche. Neben dem Diebstahlsschaden von mehr als 500 EUR, entstand Sachschaden in Höhe von 400 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter 06203 93050 an das Polizeirevier Ladenburg zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/