Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Seckenheim: Opel beschädigt ...

Mannheim-Seckenheim: Opel beschädigt und abgehauen. Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim - Zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich roten Pkws einen Opel Vivaro, der in der Breisacher Straße 2 geparkt war. An dem Opel entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter 06203 93050 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/