Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Seckenheim: Polizei bittet ...

Mannheim-Seckenheim: Polizei bittet um Hinweise

Mannheim - Durch Manipulationen am Schloss verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem in der Sinsheimer Straße im Mannheimer Stadtteil Seckenheim abgestellten Toyota. Aus dem Wageninnern ließ der Unbekannte eine Sonnenbrille mitgehen. Sach- und Diebstahlsschaden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Geparkt war das Auto zwischen Samstagabend, ca. 23.45 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 38. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeireviers Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, entgegen.

