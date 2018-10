Handheld étend son accord avec le leader mondial de la livraison de colis

Handheld Group United States of America United Kingdom Austria Belgium France Germany Italy Netherlands Spain Switzerland Finland Sweden Asia China India Japan Malaysia Singapore Thailand Australia Argentina Brazil Mexico Mexico Argentina Brazil Hong Kong Andorra

Le nouvel accord permettra d'étendre le partenariat actuel au-delà de 2023 et d'inclure le déploiement d'un nouvel appareil innovant pour le tri et l'impression de colis, en remplacement des imprinters SP400X existants. Depuis 2012, le projet SP400X a apporté une contribution significative aux résultats financiers de Handheld. Il est probable que la prochaine génération de produits donnera lieu à un déploiement encore plus vaste.

« Nous sommes fiers de poursuivre une relation à long terme avec ce client », a déclaré Thomas Löfblad, vice-président des ventes au niveau mondial chez Handheld. « La décision d'étendre notre partenariat est un témoignage de l'amélioration de la productivité et de l'efficacité accrue que notre solution a fourni. Ce client est l'une des plus grandes entreprises de livraison de colis au monde, et notre partenariat joue un rôle clé dans la fourniture de solutions logistiques spécialisées à ses clients aux quatre coins du globe. »

La nouvelle version de l'imprinter Handheld SP400X offre des solutions technologiques innovantes qui améliorent la convivialité et la productivité pour le tri de colis et la gestion d'inventaires. Conçu avec la technologie d'imprimantes à jet d'encre de Hewlett-Packard (HP), la prochaine génération d'imprinters offre de nouvelles améliorations pour augmenter l'efficacité du tri de colis. Comme annoncé précédemment, Handheld a conclu un accord avec HP pour développer et vendre aux entreprises de logistique dans le monde entier ses produits d'impression basés sur les cartouches d'impression à jet d'encre thermique HP.

« Nous sommes heureux d'avoir été à nouveau choisis pour travailler avec ce leader mondial et d'étendre notre partenariat à long terme », a ajouté M. Jerker Hellström, directeur général du Groupe Handheld. « Cette décision démontre l'importance de travailler en étroite collaboration avec nos clients et de les aider à améliorer leur productivité et leur efficacité à moindre coût. »

À propos du SP400X

L'imprinter SP400X est un appareil unique qui combine le scannage 2D et l'impression à jet d'encre. Optimisé pour les applications de scannage et de tri de hauts volumes, le SP400X est conçu pour scanner les étiquettes d'expédition, récupérer des informations à partir d'une base de données back-office via une connexion Wi-Fi, puis imprimer des informations de tri spécifiques directement sur les mêmes objets qui ont été scannés, sans ajouter d'étiquettes. Le SP400X peut imprimer sur pratiquement n'importe quel matériau, y compris le carton, le ruban adhésif d'emballage et le verre. Il peut améliorer considérablement la productivité dans les processus de tri et d'étiquetage, donnant lieu à d'importantes économies en termes de papier et de ressources.

Le Groupe Handheld est un fabricant d'ordinateurs mobiles, de tablettes et d'ordinateurs de poche durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité complètes aux entreprises œuvrant dans des secteurs tels que la logistique, la géomatique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, la construction, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. Suédois d'origine, Handheld Group possède des filiales en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.handheldgroup.com

