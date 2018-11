Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Verkehrsunfall auf dem ...

Mannheim: Verkehrsunfall auf dem Luzenberg

Mannheim - Kurz vor 17.00 Uhr ereignete sich in der Sandhofer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der 37-jährige Unfallverursacher verletzte wurde. Der 37-Jährige fuhr mit seinem Skoda auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenbergstraße. In Höhe der Eisenstraße bog er verbotswidrig nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Mazda-Fahrer. Durch den Aufprall schleuderte der Skoda noch gegen einen Ampelmast. Der 37-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Bis beide Unfallfahrzeuge abgeschleppt wurden kam es bis 20.10 Uhr zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. *mm

