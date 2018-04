Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Vogelstang: ...

Mannheim-Vogelstang: Schwimmbadeinbruch - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - In das Hallenbad im Freiberger Ring brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang nicht ermittelte Täter über eine aufgehebelte Seitentüre ein, mit dem Ziel den Kassenautomaten zu öffnen. Allerdings löste hierbei die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und das Schwimmbad verließen.

Ob bzw. in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 21.30 Uhr bis Mittwochfrüh, 6.20 Uhr in Betracht. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

