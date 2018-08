Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Vogelstang: Unbekannter ...

Mannheim-Vogelstang: Unbekannter beschädigt Autos - mehrere Tausend Euro Schaden - Zeugen gesucht

Mannheim - In der Thüringer Straße, in Höhe des Altenburger Wegs, beschädigte ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag drei Fahrzeuge, die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Täter zerstörte an den betroffenen Autos u.a. zwei Außenspiegel, zerstach einen der Vorderreifen und zerkratzte an einem PKW die komplette Karosserie. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Als Tatzeitraum kommt 2 Uhr bis 4:45 Uhr in Frage.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Käfertal suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

