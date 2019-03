Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: VW kontra Opel Astra - ...

Mannheim: VW kontra Opel Astra - beide Autos nicht mehr fahrbereit

Mannheim - In den F-/E-Quadraten kam es am Donnerstag kurz vor 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Verursacht hatte den Crash ein 21-jähriger VW-Fahrer, der beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die ordnungsgemäß fahrende Opel-Fahrerin übersehen hatte.

Sachschaden entstand in Höhe von 13.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Sowohl der Verursacher als auch die 46-Jährige wurden vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt.

