Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Waldhof: 8-jähriges Kind ...

Mannheim-Waldhof: 8-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Waldhof - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Stadtteil Waldhof wurde ein 8-jähriger Junge schwer verletzt. Der Junge rannte gegen 20.30 Uhr in der Schienenstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Waldhof Bahnhof" am Fußgängerüberweg bei Rotlicht über die Fahrbahn. Dabei stieß er mit einem 50-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde die Schienenstraße vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

