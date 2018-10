Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit ...

Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in Unterführung, Sperrung der Unterführung Abschlussmeldung

Mannheim-Waldhof - Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag kurz vor 16 Uhr in der Unterführung der Karl-Feuerstein-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Stand wurden fünf Personen leicht verletzt, darunter ein zweijähriges Kind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Die Unterführung war bis 18.30 Uhr gesperrt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/