Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Wallstadt: Einbrecher geht ...

Mannheim-Wallstadt: Einbrecher geht bei Wohnungseinbruch leer aus - Zeugen gesucht!

Mannheim - Brachial eingebrochen wurde in der Zeit von Freitag, 6 Uhr bis Samstag, 11:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Wasserfederweg. Über den Garten gelangte ein bislang unbekannter Täter auf die Rückseite des Anwesens und machte sich dort gewaltsam an einem Fenster zu schaffen. Über dieses stieg er in das Wohnhaus ein und durchsuchte im Obergeschoss sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Entwendet hatte der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Sachschadens schlägt allerdings mit über 3.000 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

