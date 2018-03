Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Wohlgelegen: Auf Parkplatz ...

Mannheim-Wohlgelegen: Auf Parkplatz Peugeot aufgebrochen und Tasche gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Auf einem Parkplatz "Im Pfeifferswörth" schlug am Sonntag ein bislang unbekannter Täter an einem weißen Peugeot die Scheibe der Beifahrerseite ein, um aus dem Fußraum eine Herrentasche zu stehlen. In dieser befanden sich ein Smartphone sowie ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Als Tatzeitraum kommt 16:50 Uhr bis 18:30 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

