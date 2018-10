Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Zeugenaufruf nach ...

Mannheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Fußgänger von Pkw erfasst

Mannheim - Am Mittwochabend ereignete sich am Hauptbahnhof Mannheim gegen 18.55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 30-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem braunen Opel Adam die Bismarckstraße in Richtung Reichkanzler-Müller-Straße. Die Ampel in Höhe des Hauptbahnhofes passierte sie zwar bei Grünlicht, musste dann aber verkehrsbedingt im Einmündungsbereich warten. Als sie ihre Fahrt wieder fortsetzen konnte, zeigte die Fußgängerampel für den querenden Fußgängerverkehr mittlerweile ebenfalls Grünlicht. Da die Fahrzeugführerin den vom Bahnhofsvorplatz kommenden und über die Straße "Am Bismarckplatz" in Richtung Kaiserring laufenden Fußgänger übersah, erfasste sie diesen mit ihrem Pkw. Der 33-jährige Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Mannheimer Krankenhaus. Lebensgefahr kann glücklicherweise derzeit ausgeschlossen werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, werden Zeugen, die Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174 - 4045 bei der Polizei zu melden. Die "Verkehrsunfallaufnahme West" des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen.

